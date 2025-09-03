Uppgifter: Ange Postecoglou aktuell för två klubbar

Ange Postecoglou står utan jobb sedan han sparkats av Tottenham.

Nu görs han aktuell för såväl Bayer Leverkusen som Fenerbahce.

Han uppges finnas på båda klubbarnas önskelista.

Trots att Europa League-titeln i våras så fick Ange Postecoglou lämna Tottenham efter den gångna säsongen.

60-åringen står sedan dess utan tränaruppdrag, men hur länge till han kommer att göra det är inte säkert.

Fabrizio Romano uppger nämligen nu att Postecoglou är aktuell för såväl Bayer Leverkusen som Fenerbahce.

Båda klubbarna står utan tränare efter att Erik ten Hag sparkats av Bayer Leverkusen och José Mourinho lämnat Fenerbahce.

Postecoglou ska ha diskuterats av båda klubbarna, men ingen av dem sägs ha tagit beslut i jakten på ny tränare ännu.