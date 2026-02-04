Uppgifter: Arsenal gör nytt försök med Tonali i sommar

Arsenal uppgavs vilja värva Newcastles Sandro Tonali under deadline day.

Den värvningen skulle man dock gå bet på.

Nu skriver The Sun att ”The Gunners” kommer att göra ett nytt försök i sommar.

Foto: Bildbyrån

Sandro Tonali ryktades vara på väg till Arsenal under måndagens deadline day. Någon flytt till Norra London blev dock inte av och italienaren kommer fortsatt att bli kvar i Newcastle.

– Han är en central del av det vi gör här, och han älskar att vara här och representera Newcastle, sade tränaren Eddie Howe enligt BBC under tisdagen.

Framgent kan dock en transfer till ”The Gunners” bli aktuell, om man får tro tabloiden The Sun.

De skriver att Arsenal kommer att göra ett nytt försök att värva Sandro Tonali under det kommande sommarfönstret. Däremot sägs de inte vara ensamma om att bevaka italienarens situation. Uppgifterna gör nämligen gällande att även Chelsea och Manchester City kan tänkas ge sig in i jakten på 25-åringen.

Sandro Tonalis kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2028.