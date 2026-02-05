Uppgifter: Arsenal ligger bäst till för Goretzka-värvning

Den tyska mittfältaren Leon Goretzka ser ut att vara på väg att göra sin första utlandsflytt.

Enligt Bild ligger Arsenal bäst till att värva 30-åringen.

Efter åtta år och 292 matcher står det klart att Leon Goretzka kommer lämna Bayern München efter säsongen. Enligt tyska Bild kan Arsenal bli tyskens nästa klubbadress.

Premier League-klubben ska ha varit intresserade av Goretzka redan förra vintern men 30-åringen ska då ha tackat nej till en övergång. Enligt tidningen var han mån om att fullfölja sitt kontrakt med Bayern München.

Förutom Arsenal ska även Atlético Madrid och värsta rivalen Tottenham Hotspur vara intresserade av tysken. Men ”The Gunners” sägs liga närmast att få hans signatur.

Även FC Barcelona har tidigare nämnts vara intresserade av mittfältaren.

Förutom Bayern München har Leon Goretzka även representerat Schalke 04 och VfL Bochum. Han spelat 67 landskamper och gjort 15 mål för Tyskland.