Uppgifter: Storklubb överväger att ta Goretzka som Bosman

Leon Goretzka lämnar Bayern München i sommar.

Då kan det bli en flytt till Spanien för mittfältaren.

FC Barcelona uppges vara intresserade av att värva honom.

Foto: Bildbyrån

Leon Goretzka lämnar Bayern München i sommar, detta efter åtta år i klubben.

Då kan det bli en flytt till Spanien för den tyske landslagsmannen.

Fichajes rapporterar nämligen nu att FC Barcelona är intresserade av att plocka 30-åringen som Bosman.

Den här säsongen står Goretzka noterad för ett mål på 18 matcher i Bundesliga.