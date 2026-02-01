Uppgifter: Storklubb överväger att ta Goretzka som Bosman
Leon Goretzka lämnar Bayern München i sommar.
Då kan det bli en flytt till Spanien för mittfältaren.
FC Barcelona uppges vara intresserade av att värva honom.
Leon Goretzka lämnar Bayern München i sommar, detta efter åtta år i klubben.
Då kan det bli en flytt till Spanien för den tyske landslagsmannen.
Fichajes rapporterar nämligen nu att FC Barcelona är intresserade av att plocka 30-åringen som Bosman.
Den här säsongen står Goretzka noterad för ett mål på 18 matcher i Bundesliga.
