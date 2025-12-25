Uppgifter: Arsenal visar intresse för Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković har fått en stark start i Club Brügge.

Nu uppges Arsenal följa den 20-årige mittfältaren.

Foto: Bildbyrån



Aleksandar Stanković tillhör sedan i somras Club Brügge efter flytt från Inter.

Efter flytten till Belgien har 20-åringen visat framfötterna med två mål och två assist på 29 tävlingsmatcher.

Nu rapporterar L’Interista att Stanković väcker intresse från Premier League. Enligt uppgifterna följer Arsenal utvecklingen noga och överväger att agera framöver.

Inter ska samtidigt ha säkrat en återköpsklausul. Det uppges kosta 23 miljoner euro att värva tillbaka Stanković i sommar och 27 miljoner euro året därpå. Hur mycket andra klubbar i så fall behöver betala är oklart.

Stanković har kontrakt med Club Brügge till sommaren 2029 och har hittills gjort ett mål på fyra A-landskamper för Serbien.