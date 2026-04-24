Atletico Madrid vill värva Joao Gomes.

Samtidigt kräver Wolverhampton 43 miljoner pund för mittfältaren.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Atletico Madrid vill förstärka på mittfältet. Nu vänder den spanska klubben blicken mot Premier League.

Enligt Sky Sports visar Atletico Madrid intresse för Wolverhamptons Joao Gomes. Men Wolves vill inte släppa 25-åringen billigt, utan kräver 43 miljoner pund, motsvarande 536 miljoner kronor.

Sky uppger att Manchester United även visar intresse för Gomes – men Wolves uppges leda jakten på honom.

Joao Gomes noteras för ett mål och en assist den här säsongen i Wolves, som är nedflyttningsklara.