Uppgifter: Bajen-ryktade Tjelmeland aktuell för Molde
Sindre Tjelmeland uppges vara aktuell för att ta över Hammarby.
Nu får Stockholmsklubben konkurrens av Molde.
Det skriver Fotbollskanalen.
Kim Hellberg är ett minne blott i Hammarby – då han har lämnat för engelska Middlesbrough. Således är ”Bajen” i jakt på en ersättare.
Tidigare har norska Sindre Tjelmeland, som till vardags hör hemma i Lech Poznan, uppgetts vara ett alternativ för Hammarby. Nu sägs de grönvita få konkurrens från ett grannland.
Detta då Fotbollskanalen skriver att norska Molde nu visar intresse för 36-åringen. Detta då man har ambitioner om att slåss i toppen av högstaligan och söker en ny huvudtränare.
Vidare sägs den förre AIK-tränaren Bartosz Grzelak vara ett av namnen på Moldes lista, vilket FotbollDirekt tidigare har berättat om.
Sindre Tjelmeland har tidigare varit assisterande tränare i IFK Göteborg innan han flyttade till Polen för att assistera Niels Frederiksen i Lech Poznan
