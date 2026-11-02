Uppgifter: Balde öppen för att lämna Barça

Barcelonas Alejandro Balde kan lämna klubben redan i januari.

Enligt uppgifter är ytterbacken nu betydligt mer öppen för en flytt.

Barça ska vilja ha 40 miljoner euro för honom.

Foto: Bildbyrån

Det har varit en tung höst för Alejandro Balde. Enligt Mundo Deportivo har den 23-årige ytterbacken börjat öppna för att lämna Barcelona i januari, eftersom han inser att han behöver byta klubb för att få mer speltid.

Balde ska vara sårad över sin situation. Enligt hans läger har alla budskap till honom kommit via presskonferenser i stället för direkta samtal, och han hade hoppats att Hansi Flick skulle vara mer rak mot honom. Samtidigt ska tränarstaben anse att Balde är okoncentrerad och har svårt att läsa spelet under press.

Även Matteo Moretto bekräftar att Balde nu är betydligt mer öppen för en flytt.

Enligt Sport har Barcelona satt en prislapp på 40 miljoner euro för ytterbacken. Ett lån är inte särskilt troligt, om det inte ingår en köpoption i affären. Balde är fostrad i klubben och har kontrakt till 2028.

Spanjoren har tidigare kopplats ihop med flera klubbar, främst Manchester United och Roma.

Samtidigt rapporterar Moretto att det just nu inte finns något i ryktena om att Barça skulle värva PSG:s mittback William Pacho, det kan dock ses som en yttligare bekräftelse att Barça söker efter mittbacksförstärkning.

Läs också: Barcelona överväger förstärkning i januari och Fyra namn på Barças önskelista