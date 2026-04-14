Uppgifter: Barcelona intresserat av mittbackstalang

FC Barcelona är på jakt efter nya försvarare. Trots en serieledning vill den katalanska klubben förnya i backlinjen.

Enligt den spanska tidningen Sport spanar Barcelona på Twentes mittbackstalang Ruud Nijstad. Tidningen uppger att det har tagits kontakt med mellan Barça och 18-åringen samtidigt som förhandlingarna ligger på is.

Enligt uppgift kräver Twente åtta miljoner euro, motsvarande 86 miljoner kronor, för Nijstad.