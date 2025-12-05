Uppgifter: Bayern München jagar Brighton-mittfältare

Bayern München ser ut att vilja förstärka sitt mittfält.

Detta då man har spanat in Brightons Carlos Baleba, enligt journalisten Philipp Kessler.

Foto: Bildbyrån

Med omkring en månad kvar till det att vinterfönstret öppnar ser Bayern München ut att vilja förstärka på mittfältspositionen.

Detta då man har spanat in Brightons 21-årige fältare Carlos Baleba, enligt journalisten Philipp Kessler. Detta sägs man göra för att eventuellt ersätta Leon Goretzka på längre sikt.

Vad gäller övergångssumma ska Brighton vara villiga att överväga bud på omkring 85 miljoner euro, eller drygt 900 miljoner kronor. Däremot står det inte helt klart huruvida den tyska giganten är villiga att acceptera ett sådant pris.

Carlos Baleba står noterad för totalt 17 matcher med Brighton och sitter på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2028.