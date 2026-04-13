Uppgifter: Bayern München spanar på Chelsea-talang
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Bayern München vill förstärka defensiven. Enligt den tyska Bild-journalisten Christian Falk spanar storklubben på Chelseas Josh Acheampong.
Falk uppger att Bayern München ännu inte har avancerat i ett försök att värva 19-åringen men att de följer hans utveckling.
Acheampong noteras för två mål på 26 framträdanden i Chelsea den här säsongen. Hans avtal sträcker sig till 2029.
Den här artikeln handlar om: