Uppgifter: Bayern München vill värva Gordon

Anthony Gordon, 25, kan lämna England.

Sky Sports Germany uppger att Bayern München är intresserade av landslagsmannen.

Foto: Bildbyrån

Bayern München uppges ha inlett samtal om en värvning av Anthony Gordon från Newcastle United.

Den engelske landslagsspelaren förbereds enligt uppgifter för en flytt från Newcastle under sommarens transferfönster. Gordon har imponerat den här säsongen trots lagets svaga prestationer i Premier League.

Hans form i Europa har fångat Bayerns intresse inför sommaren. Sky Germany uppger att Bundesliga-jätten “på allvar överväger” ett försök att värva Gordon.

Enligt rapporten är Gordon förstavalet för att ansluta till Bayern München och konkurrera med Luis Diaz på vänsterkanten.

Gordon ska ha informerats om Bayerns intresse och samtal har ägt rum. Däremot uppges Newcastle ännu inte ha blivit kontaktade och klubben vill inte sälja en av sina mest värdefulla spelare.