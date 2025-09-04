Uppgifter: Björknesjö aktuell för Öster

Martin Foyston har fått sparken.

Nu uppger Sportbladet att Roberth Björknesjö är högaktuell att ta över Öster.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under torsdagen som Östers IF meddelade att huvudtränaren Martin Foyston får lämna sin post, trots att han tog upp klubben till allsvenskan.

”Vi riktar ett varmt tack till Martin för hans insatser i Östers IF och önskar honom lycka till framöver”, skrev klubben i ett kort pressmeddelande.

Vem som tar över allsvenskans 14:e lag är ännu oklart, men sportchefen Ola Larsson meddelade senare under dagen att en ersättare kommer att presenteras under torsdagen.

– Vi kommer att presentera en ny tränare i eftermiddag, sa Larsson till FotbollDirekt.

Enligt Sportbladet är den tidigare Djurgården-interimtränaren Roberth Björknesjö högaktuell för jobbet. Han uppges vara högst upp på klubbens önskelista och kan presenteras som ny tränare inom kort, skriver tidningen.

Björknesjö har tidigare varit tränare för Öster under 2014. Han ersatte Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som tillfällig tränare i Djurgården förra säsongen.