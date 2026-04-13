Uppgifter: Chelsea-ikonen köper League Two-klubb

John Terry lade skorna på hyllan år 2018.

Nu ser han ut att köpa en klubb i League Two.

Det rapporterar tabloiden The Sun.

Känslan är att det har blivit allt mer populärt för forna elitspelare och kändisar att köpa in sig i engelska klubbar som spelar i de lägre divisionerna.

Nu ser också den före detta Chelsea-ikonen John Terry ut att genomföra ett sådant köp. Lyssnar man till tabloiden The Sun väntas den förra mittbacken ingå i ett konsortium som planerar att köpa League Two-klubben Colchester United.

Ser man till prislappen ser klubben ut att köpas loss för 14 miljoner pund, eller 175 miljoner kronor. När klubbköpet är genomfört väntas 45-åringen få ett ”betydande inflytande” kring klubbens sportsliga verksamhet.

I dag befinner sig Colchester United på en 13:e-plats i den engelska fjärdedivisionen.