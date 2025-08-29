Uppgifter: Chelsea lånar Buonanotte

Chelsea ser ut att göra klart med Facundo Buonanotte.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Chelsea närmar sig en värvning från Brighton & Hove Albion. Enligt transfergurun Fabrizio Romano är mittfältaren Fancudo Buonanotte klar för Londonklubben på ett lån.

Enligt Romano finns det ingen utköpsklausul.

Chelsea kommer där till ha möjlighet att match framtida bud på Buonanotte och värva honom om man kommer överens med Brighton.

Buonanottes kontrakt med Brighton sträcker sig till sommaren 2028.