Uppgifter: Chelsea vill ha Elliot Anderson

Elliot Anderson, 23, kan lämna Nottingham Forest.

Chelsea ska vara intresserade av mittfältaren, det uppger The Paper.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har haft en tung period på sistone, men parallellt pågår arbetet med att stärka truppen inför nästa säsong.

Enligt The i Paper är klubben fortsatt intresserad av Elliot Anderson. Den 23-årige mittfältaren har imponerat i Nottingham Forest och har väckt intresse från flera av Premier Leagues största klubbar.

Uppgifter gör också gällande att Manchester United tror sig ha en chans att vinna kampen om spelaren. Favoriten i nuläget sägs dock vara Manchester City, som anses ligga längst fram i jakten på mittfältaren.