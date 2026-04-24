Uppgifter: City-stjärnan erbjuder sig till Juventus

John Stones, 31, väntas lämna Manchester City i sommar.

Mittbacken öppnar för att gå till Juventus.

Det rapporterar Tuttosport.

John Stones sitter på ett utgående kontrakt med Manchester City. Det har tidigare rapporterats om att mittbacken inte förlänger och klubbar som Barcelona och Juventus kan tänka sig att plocka in honom.

Enligt den italienska tidningen Tuttosport är Stones positiv till en flytt till Serie A. Tidningen uppger att 31-åringen är lockas av att spela utanför England och Juventus sägs vara öppna för att välkomna honom.

Stones anslöt till Manchester City 2016 och noteras för 292 matcher för klubben.