Uppgifter: City värvar från samarbetsklubb

Både Manchester City och Troyes ägs av City Football Group. Nu uppges samarbetsklubbarna vara nära en affär.

Enligt den belgiske sillyexperten Sacha Tavolieri är Manchester City nära att värva Mathys Detourbet. Den 18-årige yttern väntas säljas för 15 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 160 miljoner kronor.

Samtidigt som City köper loss Detourbet kommer han att lånas ut direkt till Troyes över en säsong.