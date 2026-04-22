Uppgifter: Dante har gjort klar med nytt jobb

Dante Bonfim Costa Santos, 42, ser ut att avsluta karriären i sommar.

Nu kommer uppgifter från Sky Sports att han blir U23-tränare i Bayern München.

Foto: Bildbyrån

Den brasilianske mittbacken Dante Bonfim Costa Santos är fortfarande aktiv i Nice, men mycket talar för att han avslutar karriären efter säsongen.

Enligt Sky Sports har 42-åringen redan gjort klart med sitt nästa uppdrag. Han väntas ta över som huvudtränare för Bayern Münchens U23-lag inför kommande säsong, och kontraktet ska redan vara påskrivet.

Dante representerade Bayern mellan 2012 och 2016, där han gjorde 133 matcher. Under sin tid i klubben vann han fyra ligatitlar i Bundesliga samt Champions League.