Uppgifter: De Zerbi öppen för att ta över Tottenham

Tottenham Hotspur ser ut att närma sig sin tredje huvudtränare denna säsong.

Detta då Roberto De Zerbi är öppen för att ta över klubben.

Det rapporterar italienska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur befinner sig i ett prekärt läge i Premier League och valde, så sent som i går, att sparka huvudtränare Igor Tudor – efter 44 dagar på posten.

Efter det har flera brittiska medier rapporterat den nuvarande assisterande tränaren Bruno Saltor ta över laget på interimbasis, fram till det att man har gjort klart med en mer permanent ersättare.

Denna ser man också ut att närma sig nu. Enligt tidigare rapporter har Spurs identifierat Roberto De Zerbi som sitt förstaval på tränarposten – och som nu har öppnat för att ta jobbet.

Lyssnar man till rapporter från Sky är italienaren redo att ta sig an uppdraget direkt, på långsiktig basis. Fabrizio Romano rapporterar att diskussionen mellan parterna fortsatt pågår med avsikt att hitta en lösning.