Uppgifter: Dele Alli kan få ny chans i Spanien

Dele Alli står utan klubb efter en tung period i Italien.

Nu pekar uppgifter på att flera spanska lag överväger att erbjuda engelsmannen ett korttidskontrakt i hopp om att få fart på hans karriär igen.

Foto: Bildbyrån

Efter flera motgångar befinner sig Dele Alli fortsatt i jakt på en nystart. Den tidigare Tottenham-stjärnan är för närvarande klubblös efter sin senaste sejour i italienska Como.

Vistelsen i Italien blev kort och misslyckad. Under nio månader i klubben fick Alli endast nio minuters speltid, vilket gjorde att samarbetet rann ut i sanden.

Nu kan nästa destination bli Spanien. Enligt Talksport finns det intresse från flera spanska klubbar, och en lösning som diskuteras ska vara ett korttidskontrakt. Bland lagen som uppges följa situationen finns Real Oviedo, Getafe, Sevilla och Elche.

Dele Alli fick sitt stora genombrott i Tottenham, där han spelade 269 matcher och stod för 67 mål och 59 assist.