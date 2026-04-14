Uppgifter: Dembélés framtid osäker – samtal skjuts upp

Paris Saint-Germain vill förlänga med Ousmane Dembélés.

Men samtalen om ett nytt kontrakt skjuts upp, det uppger L’Equipe.

Ousmane Dembélés kontrakt med Paris Saint-Germain som sträcker sig till 2028.

Klubben uppges vilja förlänga avtalet, men Ousmane Dembele sägs kräva en mycket hög lön för att skriva på ett nytt kontrakt.

Enligt uppgifter från L’Equipe har förhandlingarna pausats. Enligt tidningen har diskussionerna om en förlängning skjutits upp till efter säsongen.

Om parterna inte når en överenskommelse finns det ett starkt intresse för Ballon d’Or-vinnaren från både England och Saudiarabien.