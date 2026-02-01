Uppgifter: Diabate-affär kan spricka – har nobbat Sharjah

Ibrahim Diabates flytt till Sharjah ser ut att kunna gå i stöpet.

Anfallaren uppges nämligen ha nobbat klubben.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Ibrahim Diabate och Sharjah har varit många.

Först hette det att Gais och klubben från Förenade Arabemiraten var överens, sedan kom nya uppgifter om att så inte alls var fallet och att affären var nära att spricka. Sedan kom nya uppgifter igen om att parterna var överens om en prislapp på 26 miljoner kronor för anfallaren.

Nu ser dock affären ut att kunna spricka trots allt.

GP rapporterar nämligen att Diabate valt att nobba kontraktsförslaget från Sharjah.

– Jag tänker att det bästa är att jag inte kommenterar något om det, säger Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark till GP.

Det ska inte vara helt kört med en affär, men Diabate uppges helst vilja fortsätta karriären i Europa.