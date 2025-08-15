Uppgifter: Doak stryks ur truppen – på väg bort

Ben Doak ser ut att lämna Liverpool.

Den 19-årige yttern har plockats bort från truppen inför premiären mot Bournemouth – klubben han nu uppges vara nära att skriva på för.

När Liverpool premiärspelar mot Bournemouth på fredagen saknas Ben Doak helt i truppen.

Enligt The Times-journalisten Paul Joyce beror petningen på att 19-åringen är nära en övergång – och destinationen ser ut att bli just Bournemouth.

The Guardian skriver att förhandlingarna mellan klubbarna är långt gångna och att det mesta pekar på en affär. Transferexperten Fabrizio Romano uppger att övergången är “nära att slutföras” och att prislappen väntas hamna på cirka 25 miljoner pund, motsvarande runt 325 miljoner kronor.

Doak anslöt till Liverpool från Celtic 2022 och har gjort ett fåtal framträdanden i a-laget, men anses vara en stor talang för framtiden.