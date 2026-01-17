Uppgifter: Elfsborg överens – Eriksson flyttar till Spanien

Simon Eriksson har uppgets vara nära en övergång till Racing Santander.

Nu är Elfsborg och den spanska klubben överens, enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter en fin säsong i allsvenskan, där Simon Eriksson fick axla rollen som förstamålvakt efter en skada på Isak Pettersson har det ryktats en del om Elfsborgs-keepern under vintern.

Bland annat har Real Madrid uppgets visa intresse för 19-åringen – men även Segunda-ledaren Racing Santander som tidigare i veckan uppgavs ha lagt ett bud på 19-åringen.

Nu skriver Fotbollskanalen att Borås-klubben och Santander är överens om villkoren gällande en övergång. Den kan, enligt spanska uppgifter, inbringa omkring 21 miljoner kronor för Elfsborg så till vida att det inte blir ett lån med köpoption.

Under den gångna säsongen spelade Eriksson 22 matcher för Borås-klubben som han kom till under sommaren 2024. Hans avtal med den allsvenska klubben sträcker sig fram till slutet av 2029.



