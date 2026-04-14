Uppgifter: Elfsborgs bud på Hallin nobbat
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malte Hallin, 18, får bud från allsvenska klubbar.
Sundsvalls-tidning skriver nu att miljonbuden nobbas av GIF Sundsvall.
Sedan i våras har Malte Hallin tillhört A-laget. Han har ett kontrakt som sträcker sig över 2027.
I december kom uppgifter från Sportbladet att allsvenska och utländska klubbar visat intresse för 18-åringen.
Nu skriver ST-sporten att IF Elfsborg försöker värva mittbacken och lagt ett första bud i miljonklassen. GIF Sundsvall ska ha nobbat den allsvenska klubbens bud. En affär kan dock fortfarande bli av.
Förhandlingar pågår mellan klubbarna. Joel Cedergren, sportchef i Sundsvall, bemöter uppgifterna.
“Jag kan inte kommentera vem som är intresserad”, skriver han i ett sms till ST-sporten.
Cedergren bekräftar att det finns intresse för Hallin.
Den här artikeln handlar om: