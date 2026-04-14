Uppgifter: Elfsborgs bud på Hallin nobbat

Malte Hallin, 18, får bud från allsvenska klubbar.

Sundsvalls-tidning skriver nu att miljonbuden nobbas av GIF Sundsvall.

Foto: Bildbyrån

Sedan i våras har Malte Hallin tillhört A-laget. Han har ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

I december kom uppgifter från Sportbladet att allsvenska och utländska klubbar visat intresse för 18-åringen.

Nu skriver ST-sporten att IF Elfsborg försöker värva mittbacken och lagt ett första bud i miljonklassen. GIF Sundsvall ska ha nobbat den allsvenska klubbens bud. En affär kan dock fortfarande bli av.

Förhandlingar pågår mellan klubbarna. Joel Cedergren, sportchef i Sundsvall, bemöter uppgifterna.

“Jag kan inte kommentera vem som är intresserad”, skriver han i ett sms till ST-sporten.

Cedergren bekräftar att det finns intresse för Hallin.