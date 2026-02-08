Uppgifter: Enrique tackar nej till United

Manchester United är på jakt efter en permanent tränarlösning.

Enligt uppgifter väljer Luis Enrique bort ett uppdrag i England och fortsätter i stället sin satsning i PSG.

Foto: Bildbyrån

Luis Enrique ska ha funnits med på Manchester Uniteds lista över tänkbara permanent tränare. Men något Old Trafford-äventyr blir det inte.

Enligt Daily Mirror har Enrique fattat beslutet att fortsätta i Paris Saint-Germain och förhandlar om en förlängning av sitt nuvarande kontrakt. Tränaren är redan bunden till klubben över nästa säsong, men uppges nu vara inställd på att stanna längre.

Manchester United ska enligt uppgifterna ha haft förhoppningar om att kunna locka över Enrique och därmed försökt bromsa en ny PSG-uppgörelse. Planerna verkar dock ha gått om intet.

Anledningen till beslutet sägs vara att Enrique inte ser United som ett tillräckligt attraktivt projekt i nuläget. Osäkerheten kring Champions League-spel uppges väga tungt i bedömningen.