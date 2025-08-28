Hammarby meddelar: Pinas och Erabi på väg bort

Shaquille Pinas och Jusef Erabi närvarar inte på torsdagens träning.

Anledningen är att Hammarby förhandlar om att sälja de två spelarna.

”Orsaken är att Hammarby befinner sig i förhandlingar med andra klubbar om eventuell transfer för respektive spelare”, skriver Hammarby i ett pressmeddelande.

Foto: Bildbyrån.

Jusef Erabi, 22, och Shaquille Pinas, 27, ryktas vara på väg bort från Hammarby.

För anfallaren ser det ut att handla om en försäljning till Belgien eller England medan vänsterbacken ryktas vara nära Al-Kholood i Saudiarabien.

Under torsdagen meddelar Hammarby att både Pinas och Erabi står över träningen med anledning av de två spelarnas framtid.

I ett pressmedelande på sin hemsida skriver Hammarby:

”Jusef Erabi och Shaquille Pinas kommer inte att delta i torsdagens träning. Orsaken är att Hammarby befinner sig i förhandlingar med andra klubbar om eventuell transfer för respektive spelare”.

Jusef Erabis kontrakt med Hammarby löper ut i slutet av 2026 medan Pinas avtal löper ut redan i vinter.

Jusef Erabi och Shaquille Pinas står över torsdagens träning eftersom Hammarby befinner sig i förhandlingar med andra klubbar om eventuell övergång för respektive spelare.https://t.co/KtZIKqN5p7 — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) August 28, 2025





