Uppgifter: Everton och Newcastle ute efter Delap

Liam Delap har inte fått det att stämma i Chelsea.

Därför kan han vara föremål för en flytt under sommaren.

Enligt TeamTalk är både Everton och Newcastle ute efter anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Liam Delap, 23, lämnade Ipswich för Chelsea inför Premier League-säsongen 2025/26. Anfallaren har däremot inte riktigt lyckats att slå sig in och ta en given startplats i Londonklubben.

Han har dessutom dragits med en del skadebekymmer och står noterad för nio starter i ligan sedan han anslöt under sommaren.

Nu kan han vara föremål för en flytt under det kommande transferfönstret. Enligt sajten TeamTalk är både Everton och Newcastle United ute efter 23-åringen och överväger en värvning under sommaren.

Även Manchester United kan ge sig in i jakten, om det är så att Chelsea är beredda att släppa Delap under sommaren.