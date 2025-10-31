AIK:s jättetalang Kevin Filling har gjorts aktuell för Manchester United.

Någon flytt dit kommer det dock inte att bli, enligt Manchester Evening News.

Detta då United främst vill värva inhemska talanger, på grund av Brexit.

Foto: Bildbyrån

I slutet av juni gjorde Kevin Filling allsvensk debut för AIK, som 16-åring. Detta då han spelade från start mot IFK Göteborg – och slog till med sitt första mål för klubben i den första halvleken.

För ett par dagar sedan uppgav tyska Sky Sports att Manchester United var i konkreta förhandlingar med AIK om talangen. Detta för en prislapp på runt tre miljoner euro, eller 33 miljoner kronor.

Under gårdagen kunde FotbollDirekt berätta om att någon sådan förhandling inte äger rum – samt att ”Gnaget” inte planerar att sälja sitt löfte till vintern.

Nu gör även uppgifter från lokaltidningen Manchester Evening News gällande att ”The Red Devils” inte heller har några planer på att värva Filling. Detta då de främst fokuserar på att värva inhemska talanger till sin akademi – på grund av Brexit.

Vidare får inte Premier League– och EFL-klubbar värva utländska spelare innan de har fyllt 18 år – vilket gör att Filling inte kommer att lämna AIK för Manchester United just nu.

Kevin Filling skrev så sent som i somras på ett kontrakt fram till sommaren 2028.



