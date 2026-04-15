Uppgifter: Flera klubbar intresserade av Sporting-stjärnan

Goncalo Inácio, 24, gör succé i Sporting Lissabon.

Nu är flera storklubbar intresserade av CL-spelaren, det uppger spanska tidningen AS.

Goncalo Inácio har gjort en succéartad säsong med portugisiska Sporting som tagit sig till kvartsfinal i Champions League.

Mittbacken ar dragit till sig intresse från storklubbar inför sommarens transferfönster, det rapporterar AS. Enligt den spanska tidningen rör det sig om Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United och Chelsea, som är klubbar som har visat intresse för 24-åringen.

Utköpsklausulen uppges vara 60 miljoner euro, motsvarande 650 miljoner kronor.