Uppgifter: Förre Liverpool-stjärnan vill återvända

Georginio Wijnaldum vill lämna Saudiarabien.

Den förre Liverpool-spelaren prioriterar en återkomst till England.

Det rapporterar Sky Sports.

Georginio Wijnaldum, 35, lämnade Paris Saint-Germain för saudiska Al-Ettifaq 2023. Den här säsongen har nederländaren svarat för 15 mål och sex assist på 28 matcher.

Enligt Sky Sports vill Wijnaldum lämna Saudiarabien i sommar då hans kontrakt löper ut. 35-åringen uppges vara sugen på att återvända till Premier League.

Wijnaldum sägs vara ute efter ytterligare ett äventyr innan han avslutar karriären samtidigt som det inte har tagits något fast beslut om framtiden.

Mittfältaren har tidigare spelat för klubbar som Roma, Liverpool och Newcastle United.