Uppgifter: Förre Real-stjärnan i kontakt med MLS-klubb

Den förre Real Madrid-stjärnan James Rodriguez är klubblös.

Nu kan en flytt till USA och MLS vara på gång för colombianen.

Samtal mellan honom och Minnesota United uppges pågå.

Foto: Bildbyrån

Den förre Real Madrid-stjärnan James Rodriguez har varit klubblös sedan årsskiftet då han lämnade mexikanska León.

Nu kommer uppgifter om att mittfältaren kan vara på väg till USA och MLS.

The Athletic rapporterar nämligen att 34-åringen är i kontakt med MLS-klubben Minnesota United gällande en övergång.

Den gångna säsongen noterades colombianen för tre mål och två assist på 14 framträdanden i den mexikanska ligan.