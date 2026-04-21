Uppgifter: Framtiden osäker för Raheem Sterling

Raheem Sterling lämnade Chelsea för Feyenoord i vintras.

Nu kan engelsmannen lämna i sommar.

Efter en tuff tid i Chelsea valde Raheem Sterling att lämna för nederländska Feyenoord. Förhoppningen för 31-åringen var att få mer regelbunden speltid, men så har det inte blivit.

Sterling har bara gjort fyra starter på åtta matcher och nu rapporterar tidningen Algemeen Dagblad att han kan lämna i sommar.

Sterlings nuvarande kontrakt sträcker sig till efter säsongen och Feyenoord uppges inte ha några planer på att skriva ett nytt avtal.

Raheem Sterling har tidigare spelat i klubbar som Arsenal, Manchester City och Liverpool.

