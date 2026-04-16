Uppgifter: Fyra tränare aktuella för att ta över Real Madrid

Álvaro Arbeloa väntas inte få sitt avtal förlängt med Real Madrid.

Nu pekar The Athletic ut fyra tränarnamn som kan ersätta spanjoren.

Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino och Zinedine Zidane.

Så sent som i går tog Real Madrids resa i Champions League 2025/26 slut då man släppte in två sena mål mot Bayern München efter Eduardo Camavingas röda kort. Det är även andra året i följd man tvingades lämna den mest ansedda klubblagsturneringen redan i kvartsfinal.

I La Liga befinner man sig nio poäng bakom Barcelona och ser därför ut att gå titellösa ur årets säsong.

Det kommer även, om man får tro The Athletic, innebära att interimtränaren Álvaro Arbeloa inte kommer att få fortsatt förtroende av Real-ledningen efter sommaren.

Med tanke på detta har även sajten tagit fram fyra tränare som potentiellt kan ersätta Arbeloa. Det handlar om Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, Didier Deschamps och Zinedine Zidane.

Värt att ha med sig kring detta är att Deschamps kommer att lämna förbundskaptensjobbet i Frankrike efter sommarens VM och att mycket tyder på att Zidane kommer att ta över.

Vem det blir som eventuellt efterträder Álvaro Arbeloa återstår att se.