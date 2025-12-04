Uppgifter: Gais säljer Diabate – affären i princip klar

Gais-stjärnan Ibrahim Diabate är klar för Al Ahly.

Övergången landar på 1,6 miljoner dollar.

Detta enligt sajten Africa Foot.

Foto: Bildbyrån

Gais-anfallaren Ibrahim Diabate ser ut att lämna allsvenskan. Enligt tidigare uppgifter har ivorianen kopplats ihop med den egyptiska storklubben Al Ahly, något som han senare dementerade.

– Jag kan inte säga något för det är bara rykten. Inget är klart, det finns ingen dialog. Så nej, det är väldigt lite sanning i det som skrivits, sa han till FotbollDirekt.

Senare kom uppgifterna om att Al Ahly lagt ett nytt bud – och nu uppges affären i princip vara klar.

Det är sajten Africa Foot som rapporterar att Gais och Al Ahly kommit överens om en försäljningen med Diabate. Affären ska landa på 1,6 miljoner dollar (drygt 15 miljoner kronor).

Samtidigt finns det ett problem för Al Ahly med värvningen av Diabate. Just nu behöver de bli av med marockanen Achraf Dari för att lämna plats åt en utländsk spelare.

Diabate noterades för 18 mål i allsvenskan säsongen 2025.