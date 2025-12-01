Uppgifter: Nytt bud på Diabate

Al Ahly försöker igen.

Enligt Africa Foot har den egyptiska klubben lagt ett nytt bud på Ibrahim Diabate.

Gais uppges överväga budet.

Foto: Bildbyrån

Under en längre tid har succéanfallaren Ibrahim Diabate, 26, ryktats bort från Gais. Anfallaren, som anslöt inför säsongen och sprutade in mål för tredjeplacerade Gais i år, har kopplats ihop med en flytt till Egypten och storklubben Al Ahly.

– Jag kan inte säga något för det är bara rykten. Inget är klart, det finns ingen dialog. Så nej, det är väldigt lite sanning i det som skrivits, sa strikern till FotbollDirekt i förra veckan.

Gais-tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg räknar däremot inte med att Diabate blir kvar efter vintern.

– Jag har inte räknat med att behålla honom. Jag ser sannolikheten att han blir kvar här som ganska liten, sa han för några veckor sedan.

Lagt nytt bud

Enligt sajten Africa Foot, som har legat i framkant med rapporteringen kring Diabate, har Gais höjt prislappen på anfallaren till 2 miljoner dollar (motsvarande omkring 19 miljoner kronor), plus en vidareförsäljningsklausul på tio procent. Al Ahly ska i sin tur inkommit med dubbla motbud, ett på 1,5 miljoner dollar (14 miljoner kronor) där halva summan betalas vid ett senare tillfälle, och ett på 2 miljoner dollar (19 miljoner kronor) uppdelat i tre delbetalningar.

Båda buden ska sakna vidareförsäljningsklausul.

Enligt sajten överväger Gais budet.