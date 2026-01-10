Uppgifter: Galatasaray vill ha Bernardo Silva

Bernardo Silva kan lämna Manchester City.

Galatasaray vill värva portugisen i sommar.

Det rapporterar sillyexperten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Bernardo Silva sitter på ett utgående kontrakt med Manchester City. Tidigare har det ryktats om att portugisen kan lämna klubben i samband med att avtalet löper ut.

Enligt transfer-journalisten Nicolo Schira vill den turkiska klubben Galatasaray plocka Silva som bosman i sommar. Schira skriver vidare att Ilkay Gündogan, Silvas förre City-lagkamrat, som numera spelar i Galatasaray kan spela en roll i att få portugisen att ansluta.

Bernardo Silva anslöt till Manchester City 2017 och står hittills noterad för 434 tävlingsmatcher.