Sverige har kniven mot strupen i Danmark: ”Måste vinna”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Damlandslaget har kniven mot strupen inför gruppfinalen mot Danmark.
Det är en direktplats till VM i Brasilien 2027 som står på spel.
– Nu har vi allt i egna händer, men vi har också en situation där vi måste vinna, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.
Damlandslaget spelar om en direktplats till VM i Brasilien 2027. Efter kryss mot Serbien och förlust mot Danmark har ”Blågult” kniven mot strupen för att kunna ta en direktplats och slippa playoff.
I kväll, den 5 juni, ställs Danmark mot Sverige och ”Blågult” måste ta poäng för att drömmen om en direktplats ska ske.
Den här artikeln handlar om: