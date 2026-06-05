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Foto: Bildbyrån

Sverige har kniven mot strupen i Danmark: ”Måste vinna”

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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STOCKHOLM. Damlandslaget har kniven mot strupen inför gruppfinalen mot Danmark.
Det är en direktplats till VM i Brasilien 2027 som står på spel.
– Nu har vi allt i egna händer, men vi har också en situation där vi måste vinna, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Damlandslaget spelar om en direktplats till VM i Brasilien 2027. Efter kryss mot Serbien och förlust mot Danmark har ”Blågult” kniven mot strupen för att kunna ta en direktplats och slippa playoff.

I kväll, den 5 juni, ställs Danmark mot Sverige och ”Blågult” måste ta poäng för att drömmen om en direktplats ska ske.

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