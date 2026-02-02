Uppgifter: Galatasaray vill ha Svanberg

Mattias Svanberg, 27, kan lämna Wolfsburg.

Nu jagar Galatasaray landslagsspelaren.

Foto: Bildbyrån

Mattias Svanberg ser ut att lämna Wolfsburg.

Enligt en del turkiska medier ska Mattias Svanberg nu vara aktuell för flytt till Galatasaray. Parterna ska ha kommit till en överenskommelse och förhandlingarna fortsätter.

27-åringen har kontrakt med Wolfsburg till 2027 och enligt tidigare uppgifter ska svensken själv överväga ett klubbyte.

Det blivit spel i 104 matcher i vilka han har gjort 13 mål och 13 assist i Wolfsburg.