Uppgifter: Granqvist tar över Trelleborgs FF

Han har precis tackat för sig i Ängelholms FF.

Nu ser Andreas Granqvist ut att ta över Trelleborgs FF.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Andreas Granqvist, 40, presenterades som huvudtränare för Ettan-klubben Ängelholms FF och skrev på ett avtal över tre år. Där slutade hans första säsong med en femteplats innan de i år hamnade nia under den förre landslagskaptenens ledning.

Med ett år kvar på sitt kontrakt stod det tidigare under onsdagen klart att ”Granen” och ÄFF går skilda vägar då man hade kommit överens om att bryta kontraktet i förtid.

Nu skriver Expressen att de vet var den förre landslagskaptenens karriär fortsätter. Enligt uppgifterna kommer Granqvist att ta över Trelleborgs FF som nyligen degraderades från superettan till Ettan Södra.

TFF har tidigare berättar att man genomgår stora förändringar i klubben och bland annat valt att varsla samtliga anställda.



