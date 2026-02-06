Uppgifter: Grekland-flytten sprack – nu aktuell för polsk klubb

Thomas Santos framtid i IFK Göteborg är alltjämt osäker.

Nu kommer rapporter om att polska Legia Warszawa överväger dansken.

Foto: Bildbyrån

Thomas Santos har varit omskriven denna vinter.

Tidigare hette det att han var nära en flytt till grekiska Kifisia FC, men den flytten sprack. Trots det är det fortsatt inte säkert att dansken blir kvar i IFK Göteborg.

Santos som sitter på ett kontrakt som går ut i sommar uppges nu vara aktuell för en flytt till Polen.

Meczyki rapporterar, enligt Fotbollskanalen, att den polska Legia Warszawa, överväger att ta Santos.

För Warszawa-klubben är det inte heller någon stress att få till en affär, det polska transferfönstret har nämligen öppet till den 25 februari.

Redan förra sommaren var Santos aktuell för en flytt till Polen, då till Rakow Czestochowa, vid det tillfället valde dock IFK Göteborg att nobba budet som lades på honom enligt FD:s uppgifter.