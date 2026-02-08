Uppgifter: Häcken-mittbacken aktuell för spel i Australien

Marius Lode är föremål för en flytt till Australien.

Detta då Brisbane Roar FC vill värva försvararen från BK Häcken.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Sedan vintern 2024 har Marius Lode, 32, spelat för BK Häcken då han lämnade norska Bodø/Glimt. Därefter har norrmannen noterats för spel i 76 matcher för Göteborgsklubben och har nyss gått in på sitt sista kontraktsår.

Enligt Expressen kan han dock komma att lämna allsvenskan redan nu.

Detta då Brisbane Roar FC, från Australien, är intresserade av att värva mittbacken och för samtal med Häcken om en övergång.

Vidare ska parterna både diskutera ett lån samt en permanent deal och det återstår att se vad en eventuell övergång landar i.

Det australiensiska transferfönstret stänger den 10:e februari.