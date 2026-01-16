Uppgifter: Han är AIK:s huvudkandidat som ny tränare – slutförhandlar

AIK är alltjämt på jakt efter en ny huvudtränare.

Nu pekas spanjoren José Riveiro ut som klubbens huvudalternativ.

Detta rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Det har gått någon vecka sedan AIK sparkade Mikkjal Thomassen och än så länge har ingen ny tränare presenterats.

Namn som Olof Mellberg och Jimmy Thelin har nämnts, men nu kommer uppgifter om att AIK har ett annat huvudalternativ i jakten på en ny huvudtränare.

Sportbladet rapporterar nämligen nu att spanjoren José Riveiro är klubbens förstaval.

Gnaget uppges slutförhandla med spanjoren, även om inget i dagsläget är klart enligt tidningen.

Solnaklubbens förhoppning är att ha klart med en ny tränare innan man åker på träningsläger enligt uppgifterna.

José Riveiro kommer senast från egyptiska Al Ahly SC.