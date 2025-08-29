Uppgifter: IFK Göteborg har lagt bud på Ottosson

IFK Göteborg agerar.

Klubben ska ha lagt ett bud på Sandefjords Filip Ottosson.

Detta enligt Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

IFK Göteborg ser ut att stärka upp i truppen under deadline day. Enligt Fotbollskanalen har Blåvitt budat på Sandefjords mittfältare Filip Ottosson.

Enligt Smålandspostens journalist Filip Elg har Sandefjord även nobbat ett bud på honom.

Filip Ottosson anslöt till norska Sandefjord 2023 från Landskrona Bois. Den här säsongen står han noterad för två assist på 18 matcher i den norska högstaligan.

Ottossons kontrakt med Sandefjord sträcker sig till årsskiftet.