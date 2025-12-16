Uppgifter: Inter Miami vill värva Barca-stjärnan

Inter Miami är nyblivna MLS-mästare.

Tro dock inte att klubben slår av på taken för det.

Planen nu uppges vara att värva Robert Lewandowski.

Foto: Bildbyrån

David Beckhams Inter Miami, med Lionel Messi i spetsen, är nyblivna MLS-mästare. Klart och tydligt är dock att klubben inte ser ut att sakta ned för det.

Under gårdagen presenterades Sergio Reguilón av klubben och nu kommer uppgifter om att Beckham jagar ett riktigt tungt namn, nämligen FC Barcelona-stjärnan Robert Lewandowski.

Det är spanska Fichajes som kommer med uppgifterna och enligt sajten så ska Inter Miami vara intresserade av att plocka Lewandowski som Bosman nästa sommar när hans avtal med FC Barcelona löper ut.

Samtidigt har det nyligen rapporterats att polacken är beredd att gå ner ordentlig i lön för att stanna i den spanska storklubben.