Uppgifter: Inter vill belöna stjärnan – kan höja lönen

Inter vill behålla Federico Dimarco.

Klubben uppges erbjuda försvararen en högre lön och ett nytt avtal.

Detta enligt sajten Tuttomercatoweb.

Foto: Bildbyrån

Federico Dimarco har varit en av Inters utmärkande spelare den här säsongen. Ytterbacken noteras för fem mål och 13 assist på 22 matcher i Serie A.

Nu rapporterar sajten Tuttomercatoweb att Inter vill behålla Dimarco. Klubben uppges kunna erbjuda 28-åringen ett nytt avtal fram till sommaren 2030. Där till är de villiga att höja årslönen från 4 miljoner euro (42 miljoner kronor) till 6,5 miljoner euro (70 miljoner kronor).

Inter vill göra detta för att säkra up sin stjärna innan en annan europeisk storklubb försöker att värva honom, skriver sajten.

Dimarcos nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2027.