Uppgifter: Isak har informerat Newcastle – vill flytta

Alexander Isak ryktas bort från Newcastle – och till saudiska Al-Hilal.

Nu uppger Craig Hope, journalist på Daily Mail, att svensken har kommit med ett besked.

Han har uttryckt en önskan om att utforska en flytt under sommaren.

Alexander Isak är ett av fotbollsvärldens mest omskrivna namn just nu. Detta med anledning av hans vara eller icke vara i Newcastle nästa säsong.

Sedan tidigare har uppgifter om ett stort intresse från Liverpool gjort gällande en flytt till rivalen – som istället har värvat Frankfurts Hugo Ekitike. Det senaste i rapporteringen handlar nu om ett intresse, och förhandlingar, med saudiska Al-Hilal.

Det var under måndagen som franska L’Equipe rapporterade att det har inletts diskussioner mellan Al-Hilal och Alexander Isaks representanter samt att prislappen sägs ligga på 130 miljoner euro (1,46 miljarder kronor). Isak själv uppges även ha gått med på att starta förhandlingar med den saudiska jätten för att höra deras erbjudande.

Tidigare under torsdagen kom meddelade Newcastle att stjärnan lämnats utanför den trupp som reser till Singapore för att bedriva försäsongsläger. Enligt klubben har detta att göra med att Isak behandlar en lättare ljumskskada.

Nu kommer Craig Hope, journalist på Daily Mail med god insyn i Newcastle, har 25-åringen uttryckt en önskan att lämna klubben under sommarens transferfönster. Vidare gör uppgifterna gällande att Isak har fört dialog med klubbens sportsliga ledning där han gjort det tydligt att han vill testa vingarna i en annan klubb.

Sedan Alexander Isak anslöt till Newcastle från spanska Real Sociedad har det blivit spel i 109 matcher och ett facit på 62 mål. Stjärnans avtal med storklubben sträcker sig till sommaren 2028.

