Uppgifter: Isaks skada kan sätta stopp för Salah-exit

Alexander Isak befaras ha drabbats av ett benbrott.

Svenskens skada kan sätta stopp för Mohamed Salahs flytt från Liverpool.

Det rapporterar brittiska Talksport.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salahs relation till Liverpool har varit frostig de senaste veckorna. Egyptiern har varit petad i flera matcher av tränaren Arne Slot och ansåg att han kastats under bussen. I samband med detta har Salah kopplats ihop med flera saudiska klubbar som kan tänka sig att värva honom i vinter.

Nu kan en lagkamrats avbräck sätta stopp för en potentiell flytt.

Alexander Isak åkte nämligen på en smäll i Liverpools match mot Tottenham under lördagen. Svensken tvingades byta och senare rapporterade Sky Sports att det rör sig om ett benbrott, och därmed en lång tid innan han är tillbaka på planen.

Nu uppger brittiska Talksport att Liverpool kan tänka om kring att släppa Salah på grund av Alexander Isaks skada. Enligt Talksport tror källor som står nära Salah att det är högst osannolikt att en flytt blir av i vinter.

Egyptiern har kopplats ihop med saudiska Al-Qadsiah som uppges ”göra vad som helst” för att få till en värvning. Kontraktet med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.