Uppgifter: Jesus med på Milans lista

Gabriel Jesus har nyligen gjort comeback för Arsenal efter nästan ett år utanför planen.

Nu kan han vara aktuell för en flytt till AC Milan.

Det skriver Corriere dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Efter en tuff skada på vänster knä gjorde Gabriel Jesus, 28, comeback för Arsenal i veckans Champions League-match mot Club Brügge efter 332 dagar utanför planen.

Nu kan han vara aktuell för en flytt från Premier League-ledarna som vann med uddamålet mot Wolves under lördagskvällen.

Enligt Corriere dello Sport finns den brasilianska anfallaren med på AC Milans lista över potentiella värvningar till vintern. Detta tillsammans med namn som Mauro Icardi och Joshua Zirkzee.

Ett problem för Milano-klubben ska dock vara att Jesus tjänar omkring 18 miljoner euro brutto varje år med ”The Gunners”. Det har i sin tur fått Milan att överväga ett lån för resten av säsongen, enligt uppgifterna.

Under fredagen menade dock Arsenal-tränaren Mikel Arteta att han räknar med att ha kvar Jesus i sin organisation.

– Nej, jag funderar inte över det, speciellt med situationen som vi har just nu, sade han och fortsatte:

– Jag tycker att Gabby ger mycket till laget och han visar det direkt i comebacken. Han har lagt ner så mycket tid på att komma tillbaka till denna situationen igen, och nu är hans fokus att vara med oss.